В Украине начнут штрафовать за ЗD номерные знаки

В Украине водителей с 3D-номерами будут штрафовать, поскольку те не соответствуют установленным требованиям и нормам.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Государственные номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали. Вывод: 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям. Такое разъяснение предоставили нам в Нацполиции", - говорится в сообщении.

Такая же норма, добавляют в полиции, существует и в Кодексе административных правонарушений, где предусмотрена ответственность - штраф 170 гривень. За совершение такого же правонарушения во второй раз в течение года - штраф 255 гривень или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

"Директор фирмы по изготовлению знаков Олег Бойко объясняет, что в соответствии с госстандартом номерные знаки изготавливаются методом штамповки. А в случае с 3D-номерами - цифры и буквы просто приклеиваются, и добавляет, что раньше такие знаки заказывали исключительно в качестве сувениров", - информирует издание.

В то же время водитель Артур рассказал, что с 4D-номерами ездит уже около полугода и до этого никаких проблем не возникало. Более того, по словам водителя, такие номера лучше видны на камерах видеофиксации.