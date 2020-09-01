Процедура получения денег за «пакет малыша» меняется с 1 сентября

В Украине начинает работать новый механизм получения денежной компенсации единовременного пособия "пакет малыша". Изменения вступили в силу с 1 сентября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Как отмечается в сообщении, вместо единовременной натуральной помощи "пакет малыша" после окончания их в регионах будет предоставляться денежная компенсация.

Граждане, которые в 2020 году не получили "пакет малыша" в натуральном виде, могут обратиться за денежной компенсацией в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка

С чего начачать

Государственный "ПриватБанк" открывает текущий счет получателю денежной компенсации со специальным режимом использования и получения карты для выплат "Пакет малыша".

Родители должны обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения, исполнительного органа местного совета.

После зачисления средств на карту для выплат "пакет малыша" получатели самостоятельно расходуют средства исключительно на покупку:

* детских товаров: средств ухода за детьми и детских средств гигиены, в том числе подгузников, салфеток, детской одежды и обуви, детского питания, детской посуды, детских игрушек, текстиля для детей, в том числе полотенец, одеял

* товаров для роженицы: прокладок для лактации; прокладок послеродовых

Купить товары получатель сможет в заведениях торговли, Интернет-магазинах, которые присоединились к реализации пилотного проекта по монетизации единовременной натуральной помощи "пакет малыша".

"Средства могут быть потрачены в течение года со дня их начисления на счет", - говорится в сообщении.







