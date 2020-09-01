В Минздраве назвали медицинские и научные учреждения, присоединившиеся к пилотному проекту по трансплантации

В Украине договор о медицинском обслуживании населения по оказанию третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов заключили 26 учреждений здравоохранения и научных учреждений. Об этом в ответе на информационный запрос сообщили УНН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

"В соответствии с пунктом 2 постановления Кабинета Министров Украины от 5 сентября 2018 года № 707 "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов", участниками пилотного проекта по состоянию на 25 августа 2020 года являются заведения здравоохранения и научные учреждения, заключившие с Министерством здравоохранения договор о медицинском обслуживании населения по оказанию третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов", - говорится в ответе на запрос.

Так, в настоящее время насчитывается 26 таких заведений и научных учреждений, а именно:

- государственное учреждение "Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. Шалимова "Национальной академии медицинских наук, г. Киев;

- коммунальное учреждение "Запорожская областная клиническая больница" Запорожского областного совета, г. Запорожье.

- коммунальное учреждение "Днепровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова", г. Днепр;

- коммунальное некоммерческое предприятие Львовского областного совета "Львовская областная клиническая больница", г. Львов;

- коммунальное некоммерческое предприятие "Одесская областная клиническая больница" Одесского областного совета, г. Одесса.

- коммунальное некоммерческое предприятие Харьковского областного совета "Харьковский областной клинический центр урологии и нефрологии им. В. И. Шаповалова", г. Харьков.

- коммунальное некоммерческое предприятие Ковельское горрайонное территориальное медицинское объединение городского совета Ковеля Волынской области, г. Ковель;

- государственное учреждение "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины", г. Киев;

- государственное учреждение "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова" Национальной академии медицинских наук Украины, г. Киев;

- коммунальное некоммерческое предприятие "Винницкая областная клиническая больница им. М.И. Пирогова Винницкого областного совета", г. Винница;

- коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский городской центр нефрологии и диализа" исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), г. Киев;

- коммунальное некоммерческое предприятие "Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова", г. Львов;

- коммунальное некоммерческое предприятие "Николаевская областная клиническая больница" Николаевского областного совета, г. Николаев.

- коммунальное некоммерческое предприятие Сумского областного совета "Сумская областная клиническая больница", г. Сумы;

- коммунальное некоммерческое предприятие "Тернопольская университетская больница" Тернопольского областного совета, г. Тернополь.

- коммунальное некоммерческое предприятие "Хмельницкая областная больница" Хмельницкого областного совета, г. Хмельницкий;

- коммунальное некоммерческое предприятие "Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета", г. Ивано-Франковск;

- коммунальное некоммерческое предприятие "Черкасский областной онкологический диспансер Черкасского областного совета", г. Черкассы

- коммунальное предприятие "1-А городская клиническая больница Полтавского городского совета", г. Полтава;

- Национальная детская специализированная больница "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины, г. Киев;

- "Национальный институт рака" Министерства здравоохранения Украины, г. Киев;

- коммунальное некоммерческое предприятие "Черкасский областной онкологический диспансер" Черкасского областного совета, г. Черкассы;

- государственное учреждение "Институт патологии крови и трансфузионной медицины Национальной академии медицинских наук Украины", г. Львов;

- коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский центр трансплантологии костного мозга" исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), г. Киев;

- коммунальное некоммерческое предприятие Киевского областного совета "Киевский областной онкологический диспансер", г. Киев.

Добавляется, что учреждения здравоохранения и научные учреждения готовы быть поставщиками услуг по предоставлению третичной медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов, и соответствующие требованиям, могут направлять соответствующее письмо в Министерство здравоохранения Украины.

"Перечень участников пилотного проекта, определен постановлением № 707, что регулярно пересматривается и расширяется", - добавляется в ответе на запрос.