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Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен
22:33 31.07.2020 |
От экспериментального проекта по платным камерам в СИЗО по Украине уже заработали почти 379 тысяч гривен: лидером остается Киевское СИЗО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.
"Экспериментальный проект по внедрению платных камер в СИЗО успешно работает. По состоянию на 29 июля мы уже получили почти 379 тысяч грн за пользование такими камерами. Самым успешным остается Киевский следственный изолятор, который заработал 284 тысяч грн", - говорится в сообщении.
В Минюсте напомнили, что в Киевском СИЗО за полученные от эксперимента средства уже отремонтировано три бесплатные камеры.
Как сообщалось в УНН ранее, Министерство юстиции Украины ввело новую услугу - можно оплатить заранее за пользование платными камерами в СИЗО.
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