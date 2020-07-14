Финансовые новости
- |
- 14.07.20
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Криклий рассказал, как пройти тест на COVID-19 в аэропорту
15:32 14.07.2020 |
Самыми популярными странами, которые сейчас принимают украинцев с туристическими целями, являются Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория, но каждая из них имеет свои условия въезда.
О том, как пройти тест на COVID-19 в аэропорту, рассказал в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, в международных аэропортах «Борисполь» и «Львов» будут размещены ПЦР лаборатории для быстрого прохождения тестов.
* Проходить тестирование могут все, кто хочет досрочно прекратить самоизоляцию в соответствии с алгоритмом прекращения самоизоляции для лиц, которые пересекли государственную границу. Также этими услугами могут воспользоваться пассажиры, которые выезжают из Украины в те страны, где обязательным условием является наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Тест можно сделать как в аэропорту, так и самостоятельно в любой другой аккредитованной лаборатории, не нарушая режима самоизоляции.
* Забор материала производится в пункте забора в аэропорту. Результаты теста будут готовы через 24 часа, после чего эта информация автоматически передается сначала в Центр общественного здоровья, а затем - в приложение "Дій вдома".
* Тест оплачивается исключительно онлайн. При его сдаче необходимо заполнить распечатанную форму с подписью лица, которое тестируется. Номер телефона указывается в форме, который должен совпадать с вашим номером в приложении "Дій вдома".
Также министр инфраструктуры рассказал о правилах въезда в самые популярные для украинцев туристические страны.
* Турция - въезд и возврат без ограничений.
* Египет - въезд - неограниченный. Возвращение - обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 по прибытию.
* Албания - въезд - неограниченный. Возвращение - обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 по прибытию.
* Хорватия - въезд - 14-дневная самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19, сделанный в течение последних 48 часов (считая от момента взятия забора до прибытия на пограничный переход). Возврат - без ограничений.
* Черногория - въезд без ограничений в случае организованного прибытия авиатранспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма. Для пассажиров наземного транспорта - обязательный отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. Возвращение - обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 по прибытию.
Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил требования для въезда в шесть стран, которые открыли границы украинским туристам в период противодействия распространению коронавируса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|И.о.главы НБУ Рожкова: Банки не выдержат дисбаланса, когда по кредитам есть каникулы, а по депозитам нет
ТОП-НОВОСТИ
|Новинский и Тимошенко заблокировали подписание закона об игорном бизнесе
|Какой закон об игорном бизнесе приняла Рада
|Рожкова: Для команды НБУ запуск «печатного станка» - это «красная линия»
|Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Криклий рассказал, как пройти тест на COVID-19 в аэропорту
|Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов
|Конец децентрализации. Зачем Зеленский забирает у местных властей все дороги
|Все местные дороги должны быть переданы на баланс «Укравтодора» - Зеленский
|Госгеокадастр временно приостановил регистрацию земучастков на период кадровых изменений
|Глава Госгеокадастра: Нет реестра граждан, которые безвозмездно получили по 2 га земли
Это интересно
|Европейский суд усилил права пострадавших в «дизельном скандале»
|Mercedes-Benz рассказал о мультимедийке нового S-Class
|Смарт-телевизоры Samsung смогут отображать тексты песен в Apple Music синхронно с воспроизведением
|Стало известно, сколько экс-глава Nissan заплатил за побег из Японии
|Мотоциклы BMW будут самостоятельно поддерживать скорость и дистанцию на дороге
|Qualcomm представила Snapdragon 865 Plus: первый мобильный процессор с частотой выше 3 ГГц
|Раскрыт электрический купе-кроссовер Audi Q4 Sportback