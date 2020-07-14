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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Криклий рассказал, как пройти тест на COVID-19 в аэропорту

15:32 14.07.2020 |

Украина

 

Самыми популярными странами, которые сейчас принимают украинцев с туристическими целями, являются Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория, но каждая из них имеет свои условия въезда.

О том, как пройти тест на COVID-19 в аэропорту, рассказал в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, в международных аэропортах «Борисполь» и «Львов» будут размещены ПЦР лаборатории для быстрого прохождения тестов.

* Проходить тестирование могут все, кто хочет досрочно прекратить самоизоляцию в соответствии с алгоритмом прекращения самоизоляции для лиц, которые пересекли государственную границу. Также этими услугами могут воспользоваться пассажиры, которые выезжают из Украины в те страны, где обязательным условием является наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Тест можно сделать как в аэропорту, так и самостоятельно в любой другой аккредитованной лаборатории, не нарушая режима самоизоляции.

* Забор материала производится в пункте забора в аэропорту. Результаты теста будут готовы через 24 часа, после чего эта информация автоматически передается сначала в Центр общественного здоровья, а затем - в приложение "Дій вдома".

* Тест оплачивается исключительно онлайн. При его сдаче необходимо заполнить распечатанную форму с подписью лица, которое тестируется. Номер телефона указывается в форме, который должен совпадать с вашим номером в приложении "Дій вдома".

Также министр инфраструктуры рассказал о правилах въезда в самые популярные для украинцев туристические страны.

* Турция - въезд и возврат без ограничений.

* Египет - въезд - неограниченный. Возвращение - обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 по прибытию.

* Албания - въезд - неограниченный. Возвращение - обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 по прибытию.

* Хорватия - въезд - 14-дневная самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19, сделанный в течение последних 48 часов (считая от момента взятия забора до прибытия на пограничный переход). Возврат - без ограничений.

* Черногория - въезд без ограничений в случае организованного прибытия авиатранспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма. Для пассажиров наземного транспорта - обязательный отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. Возвращение - обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 по прибытию.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил требования для въезда в шесть стран, которые открыли границы украинским туристам в период противодействия распространению коронавируса.
По материалам: УНИАН
 

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