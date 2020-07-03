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Пункты габаритно-весового контроля работают круглосуточно уже в 7 областях, – Криклий
17:58 02.07.2020 |
Пункты габаритно-весового контроля работают круглосуточно в усиленном режиме в Мариуполе, Николаеве, Умани, Одессе, Киеве, Кропивницком и Херсоне.
Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.
"Мы продолжаем принимать меры эффективного габаритно-весового контроля на дорогах Украины. Сейчас пункты ГВК работают в круглосуточном режиме уже в 7 областях. Инспекторы "Укртрансбезпеки" ежедневно нон-стоп проверяют тысячи грузовиков. Но наша главная цель - создать автоматизированную систему такого контроля, минимизируя влияние человеческого фактора. Для этого уже объявлены тендеры на закупку комплексов Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении")", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Глава Министерства добавил, что ведомство сейчас активно работает над введением единого комплекса информационных систем "Укртрансбезпеки", е-протокола, а также системой хранения и управления информацией, полученных из нагрудных камер испектор. Это позволит контролировать процессы проверок.
Пункты габаритно-весового контроля, работают круглосуточно в усиленном режиме, расположены в Мариуполе, Николаеве, Умани, Одессе, Киеве, Кропивницкого, Херсоне.
Также сообщается, что за одни сутки, 1 июля, инспекторами "Укртрансбезпеки" было проверено 4459 грузовиков, в итоге чего начислено около 20 тыс. евро платы за проезд.
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