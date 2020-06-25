Минздрав намерен интегрировать eHealth с приложением «Дия»

Министерство здравоохранения намерено интегрировать электронную систему здравоохранения eHealth с порталом "Дия", мобильным приложением "Дия", сообщил замминистра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Много чего есть в планах, в частности совместно с партнерами с Министерства цифровой трансформации хотим осуществить интеграцию системы eHealth в портал и приложение "Дия". Мы хотим подписывать е-декларации онлайн без необходимости визита к врачу, чтобы врача можно было выбирать самостоятельно. Этот шаг требует не только решения технических вопросов, но и административных. Мы с этим работаем. Работаем также по системе "е-Малятко", чтобы можно было прямо в роддоме онлайн зарегистрировать все документы", - сказал он.

Помимо этого, замминистра подчеркнул, что система eHealth позволяет врачам использовать ограниченный функционал на смартфоне.

"Относительно больниц – не все сейчас, к сожалению, переходят на электронную систему здравоохранения, но это связано, в первую очередь, с техническими проблемами, наличием техники. Но сама система eHealth позволяет даже использовать ограниченный функционал на смартфоне", - сказал Кучер.

"Защита и актуальные медицинские данные – это наш приоритет. Мы работаем над развитием системы eHealth. Мы это делаем, чтобы обеспечить полностью прозрачное и четкое финансирование системы здравоохранения Украины. Когда пациент приходит в медучреждение и данные по нему сохраняются, мы можем прогнозировать и планировать бюджетные проекты. Система также позволяет сократить административную нагрузку на врачей. Отход от справок, они должны предоставляться онлайн, быть доступными в электронном режиме. Когда мы развиваем систему eHealth, мы создаем новый рынок ІТ-продуктов в Украине, ведь с нами работает много медицинских информационных систем", - добавил замминистра.