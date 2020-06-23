Turkish Airlines с июля возобновит полеты в Украину

Авиакомпания Turkish Airlines с 1 июля планирует возобновить полеты в Украину.

Об этом говорится на сайте Avianews.

В соответствии с размещенной информацией компания Turkish Airlines намерена летать из Стамбула в Киев 10 раз в неделю, в Одессу - семь раз в неделю и во Львов - пять раз в неделю. Полеты в Харьков, Херсон и Запорожье пока не планируются.

Как сообщал ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий, с 1 июля туристы с Украины смогут летать в Турцию без самоизоляции и тестирования, а только с соблюдением необходимых требований безопасности.

По его словам, это подтвердил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере во время встречи.

В то же время министр заметил, что в случае выявления повышенной температуры во время температурного скрининга путешественникам будет предложено пройти тестирование на COVID-19.

Как сообщал Укринформ, Украина с 15 июня начала осуществлять международные рейсы в ряд стран.

По состоянию на утро 21 июня в мире зарегистрировано 8 922 073 случая COVID-19, из них 466 817 - летальных, 4 743 658 человек выздоровели.