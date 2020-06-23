Ryanair и Swiss возобновили полеты в Киев после трехмесячного перерыва

Авиакомпании Ryanair и Swiss 21 июня возобновили регулярные полеты в Киев после трёхмесячного перерыва, выполнив рейсы в аэропорт Борисполь.

Об этом сообщает avianews.com.

«Ryanair перевез первых пассажиров из Барселоны, Swiss - из Цюриха», - говорится в сообщении.

Уточняется, что ирландский лоу-кост Ryanair в июне будет обслуживать три маршрута в Украину - из Барселоны, Мадрида и Берлина в Киев по два раза в неделю.

В сообщении говорится, что запуск рейса Краков-Киев перенесен из-за запрета польских властей на полеты из Украины и других стран до 30 июня.

«В июле для работы до конца летнего сезона навигации Ryanair планирует возобновить только половину из своих предыдущих украинских маршрутов, однако рассчитывает начать полеты из городов Италии в Киев, Львов, Одессу и Харьков. Соответствующее разрешение авиакомпании выдали итальянские авиационные власти ENAC», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Swiss первоначально будет летать между Киевом и Цюрихом 1 раз в неделю по воскресеньям, и с июля авиакомпания планирует увеличить частоту до двух рейсов в неделю.

Уточняется, что пассажирам перед покупкой авиабилетов следует учитывать возможное изменение расписания полетов, а также ограничения на въезд иностранцев в другие страны, которые уже введены или могут быть продлены или введены в будущем.

«Хотя Swiss позволяет стыковать киевские рейсы в Цюрихе с рейсами в Нью-Йорк и Бостон, большинству иностранцев с визами для поездки в США запрещен транзит через аэропорты Шенгенской зоны», - говорится в сообщении.