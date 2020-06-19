Почти 92% громад не имеют технической документации на «свои» лесополосы

95,5% объединенных территориальных громад имеют на своей территории лесополосы. Но только 14% громад знают, сколько таких лесополос и какую площадь они занимают. В 91,7% ОТГ вообще не имеют технической документации на эти земельные участки.

Об этом шла речь на организованном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) онлайн-брифинге в Укринформе относительно восстановления и реконструкции полевых лесных насаждений в Украине.

«95,5% объединенных территориальных громад имеют на своей территории лесополосы, это значит, что вопрос содержания лесополос их волнует. Почти 14% знают, сколько у них есть лесополос, и понимают площадь лесополос. Есть какая-то часть, которые еще не знают, - это, вероятно, сельские советы, которые еще не имеют технической документации, или находятся в процессе объединения. В 91,7% (ОТГ - ред.) техническая документация на земельные участки отсутствует», - сказала исполнительный директор Всеукраинской ассоциации сельских, поселковых советов и объединенных громад Украины Наталия Ключник.

Она отметила, что это серьезная проблема, ведь, имея в распоряжении техническую документацию, можно было бы получить лесополосы в собственность и получать прибыль. Но это невозможно, потому что изготовление технической документации требует больших ресурсов.

Также Ключник рассказала, что у 7,1% громад зарегистрировано право собственности на лесополосы, то есть часть сельских советов оплатили средства и самостоятельно провели инвентаризацию земель на своей территории.

В 53,8% громад статус лесополос не определен.

56,3% опрошенных представителей ОТГ не имеют опыта поддержки лесополос и ухода за ними.

По словам руководителя ассоциации, методические рекомендации для этой категории будут полезными: по крайней мере, в ОТГ будут понимать, каким путем можно идти.

«Был у нас такой пример, где люди говорили, что у них вообще нет лесополос. И 19,2% не знают, нужно ли восстановление лесополос. К этой цифре примерно можно добавить 56,3% - недостаточный уровень осведомленности об их роли, важности», - подытожила Ключник.

В опросе приняли участие около одной тысячи ОТГ, или 13% членов Ассоциации сельских, поселковых советов и объединенных громад Украины. Результаты опроса получены по состоянию на 01 ноября 2019 года.

Как сообщал Укринформ, 17 июня 2020 года советник министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Денис Паламарчук заявил, что Минэкономики выступило инициатором разработки правил содержания лесных полос, и уже на следующей неделе этот акт может быть принят.

По словам исполнительного директора Всеукраинской ассоциации сельских, поселковых советов и объединенных громад Украины Наталии Ключник, пилотные модели управления лесополосами внедряются в Херсонской, Николаевской и Киевской областях.