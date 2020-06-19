В Украине разработали модели управления лесополосами

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) совместно с Всеукраинской ассоциацией сельских поселковых и городских советов разработали модели управления защитными лесополосами в Украине.

Об этом представители ФАО сообщили во время онлайн-брифинга в Укринформе, который был посвящен восстановлению и реконструкции полевых лесных насаждений в Украине.

«ФАО совместно со Всеукраинской ассоциацией сельских поселковых и городских советов собрали пул экспертов, соединили их с национальным координатором и в течение 8 месяцев разработали модели управления лесополосами, согласно национальному законодательству», - сказала координатор проекта ФАО «Интегрированное управление природными ресурсами деградированных ландшафтов лесостепной и степной зон Украины» Оксана Дэвис.

По ее словам, работа по созданию моделей началась в 2018 году, когда совместно с Институтом лесного хозяйства и агромелиорации имени Высоцкого была разработана техническая документация на реконструкцию и насаждение лесополос в Херсонской области.

«Сейчас мы можем рассказать шаг за шагом, как мы работаем с лесополосами, как происходит процесс передачи лесополос в управление. Совместно с ассоциацией мы подготовили пошаговую инструкцию, как брать лесополосы на баланс включительно со всеми необходимыми документами и соглашениями, с совещаниями, которые надо проводить. Сейчас эта инструкция проходит согласование в ФАО», - координатор проекта ФАО.

Она выразила надежду, что эту документацию, ФАО сможет передать правительству.

«Мы видим, что на эту информацию есть запрос. Основные материалы всегда передаются конечном местному бенефициару, в нашем случае это будет Министерство экологии и природных ресурсов Украины. Они определят кто, как, в каком объеме будет владеть этими материалами», - подытожила Дэвис.

Как сообщал Укринформ, 17 июня 2020 года советник министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Денис Паламарчук заявил, что Минэкономики выступило инициатором разработки правил содержания лесных полос, и уже на следующей неделе этот акт может быть принят.