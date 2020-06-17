В Украине до конца года заработают 54 комплекса «Взвешивание в движении»

По всей территории Украины до конца 2020 года заработают 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении").

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс- служба министерства.

"Таим образом, сейчас идут тендерные закупки 23 современных комплексов автоматического габаритно-весового контроля WiM. Еще 25 площадок планируется установить за счет Государственной программы повышения безопасности дорожного движения. В итоге, к концу года на дорогах Украины заработают 54 комплекса "Взвешивание в движении". Также будет обновлено 50 передвижных устройств для взвешивания ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на их базе также может быть запущена система автоматического взыскания штрафов.

Кроме этого, Кабинет министров передал в комитет Верховной Рады законопроект об изменениях в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления Государственной службой Украины по безопасности на транспорте (Уктрансбезопасность) габаритно-весового контроля (ГВК). Он предоставит органам местной власти возможность устанавливать автоматические комплексы ГВК. Контроль будет осуществляться без участия инспекторов Укртрансбезопасности, а часть штрафов будет направляться в местные бюджеты.

Также, до конца года планируется введение центра обработки данных Укртрансбезопасности для полной автоматизации процессов, более оперативной работы и минимизации влияния человеческого фактора.

