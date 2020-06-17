Финансовые новости
- |
- 17.06.20
- |
- 22:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине до конца года заработают 54 комплекса «Взвешивание в движении»
15:56 17.06.2020 |
По всей территории Украины до конца 2020 года заработают 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении").
Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс- служба министерства.
"Таим образом, сейчас идут тендерные закупки 23 современных комплексов автоматического габаритно-весового контроля WiM. Еще 25 площадок планируется установить за счет Государственной программы повышения безопасности дорожного движения. В итоге, к концу года на дорогах Украины заработают 54 комплекса "Взвешивание в движении". Также будет обновлено 50 передвижных устройств для взвешивания ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на их базе также может быть запущена система автоматического взыскания штрафов.
Кроме этого, Кабинет министров передал в комитет Верховной Рады законопроект об изменениях в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления Государственной службой Украины по безопасности на транспорте (Уктрансбезопасность) габаритно-весового контроля (ГВК). Он предоставит органам местной власти возможность устанавливать автоматические комплексы ГВК. Контроль будет осуществляться без участия инспекторов Укртрансбезопасности, а часть штрафов будет направляться в местные бюджеты.
Также, до конца года планируется введение центра обработки данных Укртрансбезопасности для полной автоматизации процессов, более оперативной работы и минимизации влияния человеческого фактора.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Шмыгаль предложил назначить министром образования бывшего депутата от Партии регионов
|Верховный Суд разрешил оспорить конфискацию средств окружения Януковича на $1,5 миллиарда
|Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля
|Амнезия Шабунина, или Почему «антикоррупционер» боится собственных желаний
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине до конца года заработают 54 комплекса «Взвешивание в движении»
Отмечается, что на их базе также может быть запущена система автоматического взыскания штрафов.
Кроме этого, Кабинет министров передал в комитет Верховной Рады законопроект об изменениях в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления Государственной службой Украины по безопасности на транспорте (Уктрансбезопасность)
|Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля
|Украина отменила запрет на въезд иностранцев
|Аэропорт «Борисполь» возобновляет работу, но будет работать только один терминал
|Власти Киева отменили бесплатный проезд для льготников из других городов
|Кабмин предложил сократить количество районов в 3 раза
Это интересно
|Официальные аксессуары для PlayStation 5 включают камеру и 3D-наушники
|Sony представила новую PlayStation. Чего ждать от легендарной консоли?
|Осторожно с установкой. Платёжный сервис Google Pay пока не работает на Android 11
|КНР устанавливает жесткие критерии эффективности для производства солнечных модулей
|TSMC ускоряет освоение 2-нм производства
|Facebook прибегла к хакерству для помощи в поимке преступника
|Американские власти готовы выделить $25 млрд на развитие производства полупроводников в США