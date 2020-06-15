Украина отменила запрет на въезд иностранцев

Украина отменила временный запрет на въезд для иностранных граждан, который был введен в марте из-за пандемии коронавируса. Это решение приняло правительство страны накануне, сообщает украинская Госпогранслужба в субботу, 13 июня. Теперь иностранцы и лица без гражданства смогут приезжать в Украину при наличии законных оснований, установленных законом "О пограничном контроле", и при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Кроме того, согласно постановлению, приезжающие иностранцы должны иметь при себе действующий страховой полис, покрывающий расходы на лечение в Украине. При этом те, кто приехал из стран с "широким распространением заболевания коронавирусной инфекцией" должны быть помещены под обсервацию (медицинское наблюдение). Исключение будет сделано для граждан этих стран, которые в последние 14 дней не находились на родине, а также еще для группы лиц.

В частности, обсервацию не надо будет проходить работникам диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, сотрудникам международных миссий, аккредитованных в Украине организаций и членам их семей, а также водителям и членам экипажа грузовых транспортных средств, воздушных и морских, речных судов.

Страны широким распространением COVID-19

Государствами с "широким распространением COVID-19" считаются те, где число активных случаев заболевания составляет более 40 человек на 100 тысяч населения, поясняется в заявлении. Соответствующий список Госпогранслужбе Украины каждые 3 дня будет предоставлять Минздрав страны.

В Украине зафиксировано в общей сложности 30,5 тысяч заражения вирусом, 880 пациентов скончались. В последние дни в Украине фиксируется рост новых случаев заболевания COVID-19. Так, за минувшие сутки зафиксирован новый антирекорд - 753 инфицированных.