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Украинцы с 15 июня смогут ездить в Албанию, США, Турцию и Британию
12:50 12.06.2020 |
Граждане Украины с 15 июня смогут путешествовать в Албанию и США без ограничений на границе, связанных с коронавирусом.
Как сообщает "Европейская правда", об этом написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По словам министра, с 15 июня также станут возможными путешествия в Великобританию - с соблюдением карантина 14 дней, Турцию - без ограничений на границе и с тестированием по прибытии. Ранее сообщалось, что Украина и Турция восстановят регулярные пассажирские перевозки с 1 июля.
С 27 июня украинцы смогут посещать Тунис - с тестированием по прибытии в страну.
Криклий добавил, что после улучшения эпидемической ситуации в Украине рассмотрят возможность открытия с 1 июля авиасообщение с Кипром, Черногорией, Грузией и Грецией.
Следует отметить, что речь идет о прямых авиапутешествиях, на данный момент нельзя поехать, например, в Албанию автомобилем через территории других стран, которые пока не открыли границы для украинцев.
Сегодня стало известно, что Кабинет министров принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска в международных аэропортах Украины для иностранцев.
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