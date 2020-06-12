Украинцы с 15 июня смогут ездить в Албанию, США, Турцию и Британию

Граждане Украины с 15 июня смогут путешествовать в Албанию и США без ограничений на границе, связанных с коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам министра, с 15 июня также станут возможными путешествия в Великобританию - с соблюдением карантина 14 дней, Турцию - без ограничений на границе и с тестированием по прибытии. Ранее сообщалось, что Украина и Турция восстановят регулярные пассажирские перевозки с 1 июля.

С 27 июня украинцы смогут посещать Тунис - с тестированием по прибытии в страну.

Криклий добавил, что после улучшения эпидемической ситуации в Украине рассмотрят возможность открытия с 1 июля авиасообщение с Кипром, Черногорией, Грузией и Грецией.

Следует отметить, что речь идет о прямых авиапутешествиях, на данный момент нельзя поехать, например, в Албанию автомобилем через территории других стран, которые пока не открыли границы для украинцев.

Сегодня стало известно, что Кабинет министров принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска в международных аэропортах Украины для иностранцев.