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За три года безвиза украинцы совершили 49 млн поездок в ЕС
12:49 11.06.2020 |
За три года действия безвизового режима украинцы осуществили почти 49 млн поездок в страны Шенгенской зоны.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"С начала действия безвиза (с 11 июня 2017 по апрель 2020 года) украинцы в целом совершили почти 49 млн поездок в страны ЕС как по биометрическим, так и по небиометрическим документам", - сообщает пресс-служба ведомства.
За второй год безвиза количество украинцев, которые предпочли безвизовые поездки (исключительно по биометрическим паспортам), выросло в 4,2 раза по сравнению с первым годом.
При этом в 2018-2019 годах общее количество поездок в страны Шенгена увеличилось на миллион: с 17,5 млн поездок в 2018 году до 18,65 млн в 2019 году.
В первые месяцы этого года тенденция продолжалась: в январе-феврале, до начала пандемии коронавируса, украинцы пересекли границу с ЕС 3 млн раз, по сравнению с 2,3 млн за аналогичный период 2019 года.
Самое активное движение - на границе с Польшей, а также на пунктах пропуска через Венгрию и Румынию, несколько меньше - со Словакией.
Впрочем, больше всего путешественников отправляются в поездки авиарейсами.
Сегодня ровно три года, как граждане Украины с биометрическими паспортами получили возможность безвизовых поездок в страны Европейского Союза (кроме Ирландии), а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегии и Швейцарии, входящих в Шенгенскую зону, но не являющиеся членами ЕС.
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