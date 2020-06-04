«Стена» на российско-украинской границе построена на 40% – пограничники

Госпогранслужба по состоянию на конец мая 2020 года завершила работы по реализации проекта "Стена" на границе между Украиной и РФ на 40%.

Об этом говорится в ответах пограничников на запросы аналитиков экспертной организации StateWatch.

Финансирование проекта "Стена" осуществляется согласно бюджетной программе "Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы" Государственной пограничной службы. Это ведомство подконтрольно МВД, которое возглавляет Арсен Аваков.

"Программой предусмотрено выделение 400 млн грн в 2020 году, из которых по состоянию на 1 июня было потрачено 53 млн грн.

Проект "Стена" строится с 2015 года как комплекс защиты от агрессии Российской Федерации. За 5 лет на реализацию проекта потратили 1,7 млрд грн", - говорится в сообщении.

Предполагалось, что проект будет завершен в 2018 году, однако позже его перенесли на 2021 год.

По состоянию на сейчас в Госпогранслужбе заявляют, что в связи с уменьшением финансирования и ростом стоимости работ существует потребность в переносе сроков реализации проекта и завершить его в 2025 году. Проект соответствующего распоряжения уже был подан на рассмотрение Кабинета Министров.