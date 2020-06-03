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Шмыгаль назвал дату возобновления внутреннего авиасообщения и полноценной работы ресторанов
15:49 03.06.2020 |
Кабинет министров Украины планирует возобновить внутренние авиаперевозки с 5 июня, а кафе и ресторанам разрешить принимать посетителей внутри заведений в рамках ослабление карантинных мер.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
"С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня - зарубежное авиасообщение. Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри заведений", - сказал он.
При этом он подчеркнул, что все противоэпидемические меры должны быть обеспечены.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 3 июня в Украине зарегистрировано 24 тыс. 823 случая заболевания COVID-19, из них за сутки - 483 новых.
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