Минюст планирует расширить проект государственно-частного партнерства, привлекая к нему еще и закрытые тюрьмы

Об этом в эксклюзивном комментарии Укринформу рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

"Мы планируем реализовывать проект государственно-частного партнерства в других форматах - расширить не только на следственный изолятор, но и привлечь как актив оптимизированные тюрьмы, законсервированные, освобожденные. Они также могут быть инвесторам полезны и интересны, как и земельные участки", - сказала Высоцкая.

При этом она подчеркнула, что сама модель сотрудничества, определенного в рамках проекта государственно-частного партнерства, "требует законодательного совершенствования для того, чтобы она была прозрачной, простой, быстрой и с гарантиями и для государства, и для инвестора".

"Поэтому наша задача сейчас - изменить все же законодательство. Мы выходим с инициативами об изменениях. Они небольшие, необъемные, но необходимые для того, чтобы потом мы могли не точечно проектами заниматься, когда по 2-3 года один проект "тянется", а запустить по Украине столько, сколько инвесторам будет интересно с нами работать. Поэтому, сейчас, в ближайшие 3-4 месяца, мы должны поработать над оптимизацией тюрем", - рассказала чиновник.

Высоцкая сообщила, что в настоящее время Минюст готовит пакеты документов на каждое определенное к закрытию учреждение. По ее словам, в этом году планируют оптимизировать 9 учреждений, а персонал уволят.

На уточнение, о каком количестве персонала идет речь, ответила: "Думаю, до 2000 будет, но у нас маленькие зарплаты в системе. Надеюсь, будет поддержка, чтобы мы направили эту оптимизацию с персонала на персонал в других учреждениях, которые донаполнятся осужденными, и тем самым будет увеличена зарплата".

Как сообщалось, 6 декабря 2016 года Министерство юстиции подписало Меморандум, целью которого является консолидация усилий сторон, направленных на реализацию пилотного проекта в рамках государственно-частного партнерства по подготовке и запуску строительства новых Киевского и Львовского СИЗО и больницы.

В рамках проекта предусматривалось, что инвестор может получить земельный участок и старое здание в черте города в свое пользование, если построит в другом месте новое здание для СИЗО по международным стандартам. Проект до сих пор так и не реализован.