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«Письма счастья» водителям начнут приходить в июне. В МВД разъяснили детали
18:47 28.05.2020 |
С 1 июня в Украине официально заработает система автоматической фиксации превышения скорости. Сегодня Министерство внутренних дел (МВД) официально представило систему в Киевском центре безопасности дорожного движения.
В МВД уточнили, что камеры расположены в местах повышенной концентрации ДТП и перед ними установлены информационные знаки 5.70.
"Если камера фиксирует превышение скорости, происходит автоматическая идентификация транспортного средства за счет считывания государственного номерного знака. В дальнейшем система автоматически выбирает данные из базы и подтягивает их под это правонарушение", - отметил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
На основании зафиксированного нарушения будут формироваться "письма счастья" от имени Департамента патрульной полиции и платежными реквизитами для оплаты штрафа.
Постановление оформляется на лицо, на которое зарегистрирован автомобиль в реестре МВД. Если владелец указал человека, который постоянно пользуется автомобилем (надлежащий пользователь), ответственность будет нести именно он. Если транспортное средство зарегистрировано на компанию, то - ее руководитель.
За превышение скорости более чем на 20 км/ч (2 км/ч - дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора "Каскад", ДСТУ разрешена до ± 3 км/ч) предусмотрен штраф 255 грн и 510 грн - за превышение более чем на 50 км/ч.
При этом штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
О факте фиксации нарушения можно узнать: 1) с помощью СМС-сообщения или электронной почты, если подано заявление в МВД; 2) на официальных сайтах МВД или Нацполиции; 3) от почтальона, который доставит постановление по месту регистрации правонарушителя; 4) от представителей органов Госпогранслужбы, которые вручают постановление при пересечении границы.
Постановление может выноситься без участия нарушителя. Документ отправляется нарушителю по почте в течение трех дней с даты вынесения. Обжаловать его можно в течение 10 дней.
Штраф необходимо оплатить в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу. При обжаловании эти сроки приостанавливаются до решения вопроса по существу.
Если штраф не оплачен вовремя, то через 30 дней запускается механизм принудительного взыскания. При этом открывается исполнительное производство, а автомобиль должника и другое имущество (недвижимость, ценные бумаги и т.п.) могут арестовать. Кроме того, взимается двойная сумма штрафа.
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