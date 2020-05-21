Запуск автофиксации нарушений ПДД с 1 июня: Кабмин принял необходимое решение

Кабинет министров принял постановление, которое запускает систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения с 1 июня.

«Это постановление нами предлагается в полной согласованности с принятым и подписанным президентом Украины законом, чтобы внедрить автоматическую фото- и видеофиксацию с 1 числа следующего месяца», - прокомментировал решение министр внутренних дел Арсен Аваков.

По словам Авакова, сначала будут запущены 17 пунктов фиксации, потом - еще около 40, а всего по стране планируют запустить 700 таких пунктов.

Также министр отметил, что вскоре будет опубликован соответствующий график запуска пунктов и адреса их размещения.

Как сообщал УНИАН, система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения должна была заработать с 1 мая, но в связи с карантином ее запуск был перенесен.