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Запуск автофиксации нарушений ПДД с 1 июня: Кабмин принял необходимое решение
09:37 21.05.2020 |
Кабинет министров принял постановление, которое запускает систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения с 1 июня.
«Это постановление нами предлагается в полной согласованности с принятым и подписанным президентом Украины законом, чтобы внедрить автоматическую фото- и видеофиксацию с 1 числа следующего месяца», - прокомментировал решение министр внутренних дел Арсен Аваков.
По словам Авакова, сначала будут запущены 17 пунктов фиксации, потом - еще около 40, а всего по стране планируют запустить 700 таких пунктов.
Также министр отметил, что вскоре будет опубликован соответствующий график запуска пунктов и адреса их размещения.
Как сообщал УНИАН, система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения должна была заработать с 1 мая, но в связи с карантином ее запуск был перенесен.
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