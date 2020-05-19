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Названа дата запуска видеофиксации нарушений ПДД
17:36 18.05.2020 |
В связи пандемией коронавируса и продлением карантина запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения перенесли на 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства инфраструктурных проектов.
В агентстве отмечают, что на дорогах Киевской области установлены 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ) и еще 20 камер - в столице. До 1 июня пять КАФов появится во Львовской области. До конца года планируют приобрести еще 220 комплексов автоматической фиксации.
"Уже есть программное обеспечение и все, что нужно для работы центра обработки данных, включая обустройство рабочих мест... Как только завершится карантин, ее [систему автоматической фотовидеофиксации дорожного движения] в сотрудничестве с МВД запустят в действие", - отмечают в сообщении.
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