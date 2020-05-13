Правительство разрешило передвижение граждан группами до 8 человек, а также увеличило до 4 количество человек за столами

Кабинет министров Украины разрешил передвижение граждан группами до 8 человек, а также увеличил до 4 количество человек за столами на летних площадках в кафе и ресторанах.

В частности, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, правительство расширило количество людей за столами на летних площадках в кафе и ресторанах с двух до четырех.

Кроме того, Кабмин разрешил обслуживание клиентов не только на летних площадках под открытым небом, но и под навесами.

Также правительство увеличил с двух до восьми количество человек, которые могут вместе передвигается.

