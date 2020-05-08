Финансовые новости
- |
- 08.05.20
- |
- 10:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Криклий рассказал, когда рассмотрят снятие ограничений насчет маршруток
08:39 08.05.2020 |
Вопрос о снятии карантинных ограничений для коммерческих пассажирских перевозок, в том числе маршрутных такси, будет рассматриваться не ранее 22 мая.
Об этом "Обозревателю" заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. "Начиная с 22 мая, а дальше будем исходить из рекомендаций МЗ. Ориентировочно - последняя декада мая - начало июня", - уточнил он.
По словам министра, сначала будет восстанавливаться движение муниципального общественного транспорта, и только потом будет рассматриваться вопрос об ослаблении ограничений для коммерческого транспорта.
Чиновник сообщил, что на следующей неделе может состояться совещание с представителями коммерческих перевозчиков, обращаются в Министерство с многочисленными предложениями и просьбами восстановить их работу как можно раньше.
Вместе с тем Криклий подчеркнул: "К сожалению, пока что мы не можем дать возможность всем маршрутным такси возобновить работу. Мы не можем рисковать, потому что иначе мы сводим на нет все те усилия, которые прикладывались во время режима изоляции и ограничений".
В этом контексте он напомнил о том, что до карантина маршрутные такси часто работали "в режиме нарушений". "В маршрутных такси не ограничивались местами для сидения. Фактически было больше стоячих мест. Речь не шла даже о безопасности перевозок, а сейчас у нас добавляется еще и опасность распространения коронавируса", - отметил министр.
Как сообщал УНИАН, Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продолжил его до 11 мая. 5 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Тактическая замена? Почему МВФ «укоротил» кредитные аппетиты Украины
|Схема местных выборов: Какую игру с мэрами начал Зеленский
|Дурной пиар. Зачем Зеленский лишил медиков страховки от коронавируса
|Минюст решил взыскать с ПриватБанка $250 млн в пользу семьи Суркисов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Криклий рассказал, когда рассмотрят снятие ограничений насчет маршруток
|В Кабмине назвали «карантинные» требования к работе магазинов и террас кафе
|«Евросолидарность» будет инициировать изменения в одобренный Радой законопроект о защите медиков - нардеп Гончаренко
|В Украине возобновили работу почти 500 рынков
|Отменить нельзя оставить. Чего ждать украинцам от новой медреформы и будет ли кому их лечить
|Супрун назвала инициируемые изменения медреформы «трусливым шагом в прошлое» и защитой политических интересов власти
Это интересно
|Защитит ли от коронавируса новая вакцина против туберкулеза?
|Ремдесивир: лекарство против коронавируса найдено?
|США и Великобритания сообщили об угрозе кибератак на борцов с коронавирусом
|Cadillac вынужден отключить адаптивные фары на XT6
|BMW прекратила разработку нового гибридного суперкара
|Google разрешила смартфонам Android автоматически устанавливать игры и приложения
|«Слишком дорого». Один твит Илона Маска обошелся Tesla в $14 млрд