Криклий рассказал, когда рассмотрят снятие ограничений насчет маршруток

Вопрос о снятии карантинных ограничений для коммерческих пассажирских перевозок, в том числе маршрутных такси, будет рассматриваться не ранее 22 мая.

Об этом "Обозревателю" заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. "Начиная с 22 мая, а дальше будем исходить из рекомендаций МЗ. Ориентировочно - последняя декада мая - начало июня", - уточнил он.

По словам министра, сначала будет восстанавливаться движение муниципального общественного транспорта, и только потом будет рассматриваться вопрос об ослаблении ограничений для коммерческого транспорта.

Чиновник сообщил, что на следующей неделе может состояться совещание с представителями коммерческих перевозчиков, обращаются в Министерство с многочисленными предложениями и просьбами восстановить их работу как можно раньше.

Вместе с тем Криклий подчеркнул: "К сожалению, пока что мы не можем дать возможность всем маршрутным такси возобновить работу. Мы не можем рисковать, потому что иначе мы сводим на нет все те усилия, которые прикладывались во время режима изоляции и ограничений".

В этом контексте он напомнил о том, что до карантина маршрутные такси часто работали "в режиме нарушений". "В маршрутных такси не ограничивались местами для сидения. Фактически было больше стоячих мест. Речь не шла даже о безопасности перевозок, а сейчас у нас добавляется еще и опасность распространения коронавируса", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продолжил его до 11 мая. 5 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса.