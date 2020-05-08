В Кабмине назвали «карантинные» требования к работе магазинов и террас кафе

Кабинет министров разрешил торговое, кроме ТРЦ, и бытовое обслуживание населения при условии обеспечения персонала и посетителей респираторами или защитными масками и пребывания в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров.

Об этом говорится в постановлении № 343 от 4 мая, опубликованном на Правительственном портале.

"Торгового (исключительно в магазинах, в частности магазинах, расположенных в торгово-развлекательных центрах) и бытового обслуживания населения при условии обеспечения персонала (включая защиту лица, глаз, рук) и посетителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади, а также соблюдение других санитарных и противоэпидемических мероприятий", - отмечается в документе по разрешению работы магазинов и учреждений бытового обслуживания.

Также правительство разрешило осуществление деятельности по предоставлению услуг общественного питания на открытых (летних) площадках под открытым небом при условии обеспечения соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не более двух клиентов за столом (без учета детей до 14 лет).

Разрешается предоставление указанных услуг с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос при условии, что субъект хозяйствования, который проводит такую ​​деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов в соответствии с законом "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" и при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и пребывания посетителей, кроме времени приема пищи, в средствах индивидуальной защиты, в частности респираторах или защитных масках, в том числе изготовленных самостоятельно, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Сейчас карантин в Украине продлен до 22 мая, но с 11 мая часть ограничений будет снята. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 4 мая с условием двухдневной доработки постановления.