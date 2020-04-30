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Дистанция, маски и дезинфекция: «карантинные» требования к рынкам
22:16 29.04.2020 |
Работа продовольственных рынков в Украине возобновится после опубликования постановления об открытии продовольственных рынков в "Урядовому кур'єрі" и при условии соблюдения санитарных норм.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
«При соблюдении санитарных норм, которые были предложены главным санитарным врачом Минздрава, в Украине откроются 872 рынка", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Пресс-служба министерства сообщает, что, в частности, к рынкам установлены следующие требования:
* быть зарегистрированным в качестве оператора рынка пищевых продуктов;
* температурный скрининг (работников рынка, продавцов и посетителей);
* пребывание на рынке - в одетой маске (в т.ч. изготовленной самостоятельно или респираторе);
* на каждом входе - диспенсер с антисептиком;
* количество покупателей - не более 1 на 10 кв. метров торговой площади рынка;
* расстояние между продавцами - не менее 3 м;
* рабочие места продавцов - оборудованы прозрачными защитными экранами (из пленки или пластика)
* проведение дезинфекции контактных поверхностей (дверных ручек, поручней на лестнице, выключателей и т.д.) - каждые 3 часа;
* дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места, - в конце каждого рабочего дня рынка;
* отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;
* постоянное информирование посетителей рынка об ограничениях, которые необходимо соблюдать.
Отмечается, что в случае нарушения требований будут налагаться штрафы.
Как сообщал Укринформ, 29 апреля 2020 года на заседании Кабинета министров было принято решение об урегулировании вопроса работы агропродовольственных рынков в Украине в условиях карантина.
Контроль за соблюдением продовольственным рынком противоэпидемических требований возложен на представителей Госпродпотребслужбы. В частности, территориальные органы ведомства должны обеспечить постоянное присутствие на каждом рынке не менее двух своих инспекторов и ежедневно проводить внеплановые проверки.
Премьер-министр Шмыгаль 24 апреля обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Глава правительства также сообщил, что стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.
С 12 марта правительство ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.
На сегодняшний день карантин в Украине продлен до 11 мая 2020 года.
По состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.
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