МВД Украины отложило запуск системы видеофиксации нарушений ПДД до завершения карантина

Министерство внутренних дел Украины откладывает запуск системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения в связи с карантином.

"12 марта 2020 года МВД Украины презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме. Тогда мы сообщили, что запуск указанной системы в эксплуатацию ожидается с 1 мая этого года", - напоминает пресс-служба МВД,

В то же время 11 марта правительство ввело строгие карантинные меры для борьбы с распространением COVID-19 на территории Украины.

"Эти ограничения частично касаются и работы некоторых подразделений Национальной полиции, и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации. Поэтому в МВД принял решение об отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до завершения режима строгого карантина", - сообщают в министерстве.