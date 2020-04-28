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Минздрав назвал требования для рынков: дезинфекция и один покупатель на 10 м²
08:05 28.04.2020 |
Министерство здравоохранения подготовило проект постановления о возобновлении работы 280 продовольственных рынков.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
"На ближайшем заседании правительства будем рассматривать вопрос возобновления работы продовольственных рынков. Министерство здравоохранения подготовило соответствующее постановление", - сказал он.
Степанов добавил, что для того чтобы работа рынков была безопасной, Минздрав и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля.
"Сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков - тех, которые смогут обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм", - пояснил министр.
Он подчеркнул, что это серьезный шаг к ослаблению карантина и призвал соблюдать все профилактические требования, чтобы усилия по недопущению распространения вируса были не напрасны.
Степанов также опубликовал инфографику об условиях возобновления работы рынков, среди которых:
- допуск работников, продавцов и посетителей исключительно в медицинских масках или респираторах, и обязательный бесконтактный температурный скрининг;
- наличие на каждом входе на рынке антисептиков;
- не более одного покупателя на 10 м кв.
- дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа;
- уборка и дезинфекция всех помещений в конце каждого рабочего дня;
- отсутствие стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях;
- расстояние между рабочими местами продавцов не менее 3 метров;
- защитные экраны между продавцами и покупателями.
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Как сообщал Укринформ, в понедельник в офисе Президента состоялось традиционное совещание по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19. На ней Владимир Зеленский одобрил идею возможного открытия рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности.
Позже в видеообращении Президент заявил, что продовольственные рынки могут возобновить работу уже в эту пятницу, но при условии соблюдения всех правил безопасности.
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