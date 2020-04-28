Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
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В случае стремительного снижение заболевших коронавирусом Украина сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на третий или четвертый - Ляшко
08:42 27.04.2020 |
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что в случае стремительного снижение заболевших на коронавирус Украина сможет с первого этапа перейти сразу на третий или четвертый этап выхода из карантина.
«Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап», - сказал Ляшко в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая. С 12 мая, при условии заполнения больниц пациентами с COVID-19 менее чем на 50% и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5% в течение 10 дней, будет запущен пятиэтапный план выхода из карантина.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что соблюдение новых стандартов социального поведения, установленных в период пандемии, должно сохраняться и после завершения карантина.
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