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Минздрав Украины инициирует продолжение карантина до 12 мая со смягчением
13:08 21.04.2020 |
Министерство здравоохранения Украины вынесет на ближайшее заседание Кабинета министров вопрос о продлении карантина до 12 мая со смягчением.
"Минздрав вынесет на ближайшее заседание правительства проект постановления о продлении действия карантина до 12 мая", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник.
"Продлевать мы собираемся до 12 мая, это продление вызвано нашим уровнем заболеваемости и той опасностью, которую несет коронавирус", - добавил он.
При этом Степанов сообщил, что Минздрав предложит соответствующие смягчения карантинных мер.
"Это могут быть, например, прогулки по паркам, но эти прогулки должны быть четко регламентированы относительно количества человек и средств индивидуальной защиты, и в этом постановлении будут выставлены очень четкие критерии", - сказал он.
Степанов также сообщил, что Минздрав предложит "открыть для посетителей музеи, библиотеки, но также с четким соблюдением карантинных ограничений относительно дистанций, СИЗ и термоскрининга на входе".
"Мы предлагаем ряд смягчений в отношении карантина, но все они будут четко регламентированы, как именно можно будет посещать тот или иной объект", - подчеркнул министр.
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