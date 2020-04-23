Что ждет рынок недвижимости Украины в 2020 с учетом последних событий в мире

Украинский первичный рынок за последние 6 лет переживал разные стадии спада и подъема. После локального кризиса в 2014 году спрос на жилые комплексы и стоимость 1 м2 серьезно колебалась.

Сначала застройщики Украины подсчитывали убытки из-за экономической стагнации. Однако позже девелоперы нашли возможность для роста. Компании начали предлагать объекты с несколькими вариантами отделки, продумали выгодные условия рассрочки и кредитования для инвесторов.

В 2018 «первичка» сильно ожила, благосостояние украинцев наладилось и продажи тоже поползли вверх. Настолько благоприятная обстановка привела к тому, что уже в 2019 году в сферу был вложен 131 млрд. Даже громкие скандалы между строительными компаниями, городскими властями и покупателями не сыграли в минус для рынка. Неприятности пришли из другого сектора.

Прогнозы экспертов и непредвиденные проблемы

На 2020 год профессионалы не давали никаких супер положительных прогнозов. Но ситуация также не должна была выйти из-под контроля. Экономисты ожидали единственный вариант развития событий. В последующие месяцы должны были сдать несколько масштабных проектов. Стоимость одного метра в новостройках непременно бы снизилась. Однако серьезного упадка рынка не предполагалось.

Зато в аналитике озвучивалась нехватка деловых и бизнес-центров. Многие компании прошлые 12 месяцев активно расширяли штат. Из-за нехватки площадей в 2020 арендная плата на офисные помещения должна была подняться на 10-15%.

Только вот в исследованиях не учитывали форс-мажорные обстоятельства, пандемию и резкий упадок мировой экономики.

Что в сложившейся ситуации ждет новостройки Украины? Аналитики воздерживаются от комментариев, наблюдая за обстановкой со стороны. Никто не даже предполагал стремительное падение каждой сферы жизни из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 по земному шару.

Стоит ли покупать квартиру или коммерческую недвижимость в 2020 году

Сложно сказать, как будет развиваться история с продажей ЖК, БЦ и ДЦ по стране. Украинские покупатели выжидают, насколько серьезным и затяжным окажется кризис.

Если все стабилизируется в ближайшие 2-3 месяца, тогда спрос на объекты не снизится. В летнее время года традиционно наблюдается снижение активности людей. Отпуск и погодные условия не способствуют поиску жилья. Вполне естественно число договоров купли-продажи в данный период снижается.

Но если ситуация продолжит ухудшаться, покупатели повременят с крупными тратами. Часть инвесторов начнет диверсифицировать риски, постарается сохранить валюту как можно дольше. Другие из-за потери работы или других проблем растратят накопления. А третьи подождут момента, когда первичный рынок недвижимости достигнет дна и приобретут жилплощадь по сниженной цене. Пока все движется к развитию пессимистичного прогноза.

Также прошлогодний скандал с киевским застройщиков «Укрбуд Девелопмент» наделал много шума, пошатнув сферу. Осенью покупатели опасались большого количества недостроев и переживали о вложениях. Однако все разрешилось относительно благополучно. Массовых митингов или других драматичных историй не произошло.

В этом году многие мелкие строительные компании окажутся на грани закрытия и число долгостроев увеличится. Немногие смогут покрыть расходы за простой, вовремя распродать квартиры и получить прибыль. Количество долгостроев рискует вырасти из-за кризиса. В 2020 власти готовили законопроект для защиты инвесторов и планировали создать реестр, куда будут заноситься неблагонадежные ЖК. После карантина «черный список» увеличится.