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Аваков считает возможным постепенное ослабление карантина в Украине во второй половине мая
08:06 10.04.2020 |
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предположил, что страна "начнет возвращаться к нормальной жизни в мае", при условии соблюдения введённого карантина.
"Когда? - я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает – не верьте. Могу, тем не менее предположить – и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету", – написал министр на своей странице в Фейсбук в ночь на пятницу.
О также отметил, что в правительстве надеются и все делают для того, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были бы возможны в конце апреля. "В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, потом для старших… во второй половине мая", – добавил Аваков.
"Вот такие, как мне кажется, возможные ориентиры – если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если... твёрдо будем держать карантин", – подчеркнул министр МВД.
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