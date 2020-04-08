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Минцифры запускает мобильное приложение для контроля за самоизоляцией: как оно будет работать
15:44 07.04.2020 |
Министерство цифровой трансформации во исполнение постановления Кабинета министров от 2 апреля запускает мобильное приложение для контроля за соблюдением самоизоляции и/или обсервации. Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он отметил, что приложение в первую очередь предназначено для людей, которые вернулись из других стран.
«Сейчас это три категории граждан, по которым уже разработаны процессы. Это люди, которые вернулись из других стран и которым требуется обсервация, люди, которые заболели коронавирусом и лечатся дома, и элюди, которые имеют подозрение на инфицирование коронавирусной инфекцией», - сказал он.
Вице-премьер подчеркнул, что для контроля соблюдения карантина используется технология геолокации.
«В течение дня на протяжении 14 дней человеку будет приходить до 10 push-сообщений (краткие всплывающие уведомления, которые появляются на экране мобильного телефона - УНИАН). Ему нужно будет сделать свое фото, а во время фотографирования будет включаться геолокация», - сообщил Федоров.
Также он сообщил, что неиспользование приложения будет облагаться штрафом.
«Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения по сути будет нарушением режима карантина, то уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов, которые человеку нужно будет заплатить», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на своем заседании 2 апреля поручил Министерству цифровой трансформации до 5 апреля разработать электронный сервис с использованием мобильного приложения для возможности проведения мониторинга соблюдения самоизоляции и/или обсервации лицами при наличии согласия соответствующего лица.
Мобильное приложение «Дія» с сегодняшнего дня, 7 апреля, будет присылать пользователям уведомления и срочные сообщения касательно предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
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