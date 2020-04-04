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В Украине готовятся к запуску электронного реестра листков нетрудоспособности
17:28 03.04.2020 |
Фонд социального страхования Украины (ФССУ) заявил о готовности к запуску электронного реестра листков нетрудоспособности.
"Фонд соцстрахования Украины совместно с Пенсионным фондом выполнили все необходимые действия по запуску электронного реестра листков нетрудоспособности", - говорится в сообщении фонда. В частности, уже утвержден протокол об информационном взаимодействии между Пенсионным фондом и ФССУ по ведению электронного реестра листков нетрудоспособности и предоставлению информации из него.
Помимо того осуществлен тестовый обмен информацией об электронных листках нетрудоспособности.
Пенсионный фонд создал электронные кабинеты учреждений здравоохранения (врачей), страхователей (работодателей) и застрахованных лиц.
Реестр состоит из записей о временной нетрудоспособности, создаваемых автоматически программными средствами на основании полученной информации.
Каждая запись включает сведения о временно трудоспособного человека, уникальный номер случае нетрудоспособности, номер, дату (время) регистрации медицинского заключения в электронной системе здравоохранения, причину и период нетрудоспособности, предназначен режим лечения, сведения о враче, учреждение здравоохранения и пр.
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