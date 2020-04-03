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Черновицкую область полностью закрывают на карантин: движение частного транспорта ограничат
08:42 03.04.2020 |
Черновицкую область полностью закрывают на карантин, чтобы сдержать распространение коронавируса.
Об этом заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук на странице в Facebook.
Особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств в регионе начал действовать с полуночи 3 апреля.
По его словам, на въезде и выезде с территории Черновицкой области будет установлено 5 карантинных КПП вблизи стационарных дорожных полицейских станций в следующих населенных пунктах: города Вижница и Новоднестровск, села - Орельцы, Звенячин, Атаки.
"Посты начнут действовать с 12:00 3 апреля. С этого момента любой пассажирский транспорт перестанут пропускать", - отметил Осачук.
Разрешен будет въезд и выезд следующих граждан и транспортных средств: грузовых автомобилей (перевозящих пищевые продукты, промышленные товары, товары первой необходимости, сельскохозяйственную продукцию); транзитных транспортных средств (без права остановки и стоянки на территории области); транспортных средств предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области; транспортных средств сельскохозяйственного назначения; транспортных средств физических лиц, места проживания которых зарегистрированы в области, или которые живут в области и возвращаются к месту постоянного проживания.
Глава ОГА также отметил, что в Черновицкой области в четверг, 2 апреля, официально подтверждено 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных - трое детей и девять человек - старше 55 лет.
Общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 171 человек.
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