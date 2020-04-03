Черновицкую область полностью закрывают на карантин: движение частного транспорта ограничат

Черновицкую область полностью закрывают на карантин, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Об этом заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук на странице в Facebook.

Особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств в регионе начал действовать с полуночи 3 апреля.

По его словам, на въезде и выезде с территории Черновицкой области будет установлено 5 карантинных КПП вблизи стационарных дорожных полицейских станций в следующих населенных пунктах: города Вижница и Новоднестровск, села - Орельцы, Звенячин, Атаки.

"Посты начнут действовать с 12:00 3 апреля. С этого момента любой пассажирский транспорт перестанут пропускать", - отметил Осачук.

Разрешен будет въезд и выезд следующих граждан и транспортных средств: грузовых автомобилей (перевозящих пищевые продукты, промышленные товары, товары первой необходимости, сельскохозяйственную продукцию); транзитных транспортных средств (без права остановки и стоянки на территории области); транспортных средств предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области; транспортных средств сельскохозяйственного назначения; транспортных средств физических лиц, места проживания которых зарегистрированы в области, или которые живут в области и возвращаются к месту постоянного проживания.

Глава ОГА также отметил, что в Черновицкой области в четверг, 2 апреля, официально подтверждено 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных - трое детей и девять человек - старше 55 лет.

Общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 171 человек.