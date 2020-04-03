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Почти все умершие от Covid-19 в Украине имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, диабет, новообразования, болезни почек и легких
22:30 02.04.2020 |
85% людей, умерших от коронавирусной болезни Covid-19 в Украине, были старше 50 лет, почти все они имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек и легких, сообщает Центр общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook.
Как отмечается в сообщении, всего по состоянию на 2 апреля от Covid-19 в Украине умерло 15 женщин и 5 мужчин. При этом среди мужчин было по одному человеку в возрастных категориях 40-49 лет, 60-69 лет и 80-89 лет; два человека - в возрасте 50-59 лет. Среди женщин на эту возрастную категорию (50-56) также пришлось относительное большинство умерших - 6. Пять были в возрасте 60-69 лет, по две - в возрасте 70-79 лет и 30-39 лет.
"Трое из всех умерших в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов", - говорится в сообщении.
Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила девять суток, а с момента госпитализации до смерти - четыре дня.
"Все 20 пациентов были госпитализированы. Из них 60% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации. Также все люди, умершие от Covid-19, имели положительный результат лабораторного исследования на возбудитель этой болезни", - говорится в сообщении.
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