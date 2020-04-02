Кабмин обнародовал условия принудительного обследования на коронавирус и принудительной госпитализации

Кабинет министров Украины обнародовал условия применения ограничительных противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Согласно тексту постановления правительства №245 от 25 марта, учреждения здравоохранения имеют право осуществлять обязательное медицинское обследование лиц, которые контактировали с больными COVID-19 или имеют симптомы COVID-19, если такие лица отказываются от медицинского обследования в добровольном порядке.

Кромке того, медучреждения могут осуществлять обязательную госпитализацию и назначать карантин (самоизоляцию) больным COVID-19 или тем, кто имеет симптомы COVID-19, если такие лица отказываются от госпитализации или карантина (самоизоляции) в добровольном порядке.

Также обязательной госпитализации подлежат дети лиц, которые были госпитализированы в связи с заболеванием COVID-19, в случае невозможности их временного устройства в семьи родственников или знакомых.

Лица, которым назначена карантин (самоизоляцию), обязаны неукоснительно выполнять рекомендации врачей.

При этом Национальная полиция по письменному ходатайству учреждений здравоохранения может сопровождать транспортные средства во время доставки лиц для обязательного обследования и госпитализации.

Нацполиция и Нацгвардия должны обеспечивать охрану общественной безопасности и порядка на прилегающей территории к объектам, в которых проводится обязательное обследование, госпитализация и пребывание лиц на обязательном карантине.

При этом центральные органы исполнительной власти совместно с органами местного самоуправления и учреждениями здравоохранения учреждения должны предоставлять специализированные санитарные транспортные средства для перевозки на госпитализацию лиц с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Помимо того центральные органы власти совместно с органами местного самоуправления должны обеспечить социальное сопровождение лиц, находящихся на карантине (самоизоляции), особенно уязвимых категорий граждан.