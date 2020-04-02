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Первая в Украине программа медицинских гарантий стартовала в полном объеме - НСЗУ
21:24 01.04.2020 |
Первая в Украине программа медицинских гарантий (ПМГ, перечень медуслуг, гарантируемых государством пациенту) стартовала 1 апреля в полном объеме.
Как сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), договоры с НСЗУ на оказание медицинских услуг по ПМГ подписали 1524 учреждения специализированной медицинской помощи, в том числе 50 частных.
"Это 90% заведений, которые подали свои предложения НСЗУ. Еще 138 проектов договоров ожидают подписания. Таким образом, практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) страны вошли в реформу и будут получать средства по договору с НСЗУ. С сегодняшнего дня деньги пойдут за пациентом в поликлиники и специализированные учреждения", - сообщает НСЗУ.
В целом проекты договоров получили 1662 поставщика специализированной медицинской помощи. Больше всего договоров подписано в Харьковской (132), Днепропетровской (110) и Львовской (102) областях.
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