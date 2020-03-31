Финансовые новости
- |
- 31.03.20
- |
- 20:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Гражданство ЕС за год получили 15 400 украинцев: большинство - в Германии, Польше и Италии
08:43 31.03.2020 |
В 2018 году около 672 300 человек приобрели гражданство одной из 27 стран-членов Европейского Союза, из них 15 400 - выходцы из Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Евростата.
Наибольшей группой, получившей гражданство государств-членов ЕС, были граждане Марокко - 67 200 человек, из которых 84% получили гражданство Испании, Италии или Франции.
Далее следуют граждане Албании (47 400, 97% приобрели гражданство Греции или Италии) и Турции (28 400, 59% получили немецкого гражданства).
Граждане Украины - на десятом месте по количеству полученных европейских паспортов: 15 400 человек, 55% из них получили гражданство Германии, Польши или Италии.
Румыны (21 500 человек), поляки (13 900) и итальянцы (8100) были тремя крупнейшими группами граждан ЕС, которые приобрели гражданство другой страны-члена ЕС.
В целом же количество выданных гражданств снижается третий год подряд - в 2017 году было 700 600 человек и 843 900 в 2016 году.
Количество предоставленных гражданств уменьшилось в 14 государствах-членах ЕС в 2018 году, наибольшее относительное уменьшение зарегистрировано в Дании (с 7272 в 2017 году до 2836 в 2018 году, или -61%) и на Мальте (с 1973 по 1044, или -47 %). Далее следуют Чехия (от 3480 до 2317, или -33%), Литва (с 187 до 130, или -30%), Финляндия (с 12219 до 9211, или 25%) и Италия (с 146 605 до 112 523, или -23%).
13 из 27 государств-членов ЕС предоставили гражданство большему количеству людей в 2018 году, чем в 2017 году. Увеличение было зафиксировано в Люксембурге (с 4980 человек до 6950 человек, или + 40%), Испании (с 66498 до 90774, + 37%), Словении (с 1563 до 1978, или + 27%), Венгрии (от 2 787 до 3508, или + 26%), Хорватии (от 688 до 853, или + 24%) и Польше (от 4233 до 5115, или + 21%).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Жить по-старому: Чем Тарану не угодила реформа питания в ВСУ
|Тройной удар. Зачем Сивохо сделали коллаборантом без портфеля
|За год Украина должна выплатить по долгам почти 300 миллиардов гривень, дефолт по ним невозможен — эксперты
|Рада приняла закон об открытии рынка земли в Украине с 1 июля 2021г
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м
|Исследование Info Sapiens: у 38% украинцев сократился регулярный доход, 16% его потеряли, 14% остались без работы
|В Киеве объявили размеры штрафов за пикники на время карантина
|Кабмин может ослабить карантин для бизнеса и населения
|Аваков: карантин продлится минимум 2 месяца
|Гражданство ЕС за год получили 15 400 украинцев: большинство - в Германии, Польше и Италии
|Уровень страха украинцев в начале эпидемии значительно выше, чем был в Италии – новое исследование GfK Ukraine
Это интересно
|Представлены смартфоны Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Самый огромный оптический датчик и первый в мире 10-кратный оптический зум
|Босс Peugeot объяснил, почему исчезают кабриолеты и купе
|В Лондоне появилась улица, где от каждого фонаря можно зарядить электрокар
|Bugatti начала печатать детали гиперкаров из титана
|В Google Play появятся сотни бесплатных фильмов
|Европейский уборщик космического мусора стал на шаг ближе к реальности
|Теперь аккумуляторы смартфонов Huawei и Honor будут жить дольше. В EMUI появилась новая функция