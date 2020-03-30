В Украине зергистрированы 480 случаев COVID-19, в том числе 11 летальных - Минздрав

По состоянию на 10:00 30 марта в Украине зарегистрированы 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни, сообщает Министерство здравоохранения Украины на Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

"Из них 11 летальных, шесть пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 62 новых случаев", - указывается в сообщении.

Всего с начала года Центр общественного здоровья получил 2 тыс. 264 сообщения о подозрении на инфицирование новой коронавирусной инфекцией.

Случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 23 случая;

Волынская обл. - 2 случая;

Днепропетровская обл. - 8 случаев;

Донецкая обл. - 6 случаев;

Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 11 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;

г. Киев - 102 случая;

Киевская обл. - 49 случаев (2 летальных)

Кировоградская обл. - 4 случая;

Львовская обл. - 6 случаев;

Луганская обл. - 2 случая;

Одесская обл. - 8 случаев;

Полтавская обл. - 1 случай;

Ровенская обл. - 11 случаев (2 летальных)

Сумская обл. - 9 случаев (1 летальный)

Тернопольская обл. - 60 случаев (1 летальный)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 2 случая;

Черкасская обл. - 50 случаев;

Черновицкая обл. - 75 (1 летальный) случаев;

Черниговская обл. - 2 случая.

ЦОЗ также приводит распределение подтвержденных случаев по возрастным группам:

от 0 до 10 лет - 5%;

от 10 до 20 - 4%;

от 20 до 30 -11%;

от 30 до 40 - 21%;

от 40 до 50 - 20%;

от 50 до 60 - 23%;

от 60 до 70 - 12%;

от 70 до 80 лет - 3%.

Из 49 официально подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Киевской области по состоянию на утро 30 марта 17 приходятся на жителей Обуховского района, в их числе один ребенок, единственный заболевший в области.

Как сообщается на странице Киевской облгосадминистрации в Facebook, в Обухове, который является городом областного подчинения и не входит в состав Обуховского района, зарегистрировано два случая коронавирусной болезни, столько же – в Ирпене.

Еще девять зарегистрированных случаев приходится на Киево-Святошинский район, который, как и Обуховский, непосредственно граничит с Киевом, четыре – на Борисполь и по три – на Бровары (непосредственно граничит с Киевом) и Белую Церковь (крупнейший город Киевской области).

По одному случаю заболевания COVID-19 зарегистрировано в Бориспольском, Васильковском, Белоцерковском, Броварском, Ставищенском и Макаровском районах, в Буче областного подчинения, а также в пгт Гостомель и Ворзель Ирпенского горсовета.

Из этого общего числа случаев два – летальные: умерли 49-летний житель Макаровского района и 47-летний житель Белой Церкви.

На стационарное лечение, по данным ОГА, направлены 20 чел., на амбулаторном лечении (самоизоляции) оставлены 29.

Подозрение на коронавирус имеет 31 житель Обуховского района, 30 - Киево-Святошинского, 28 - Ирпеня, 23 – Броварского района, 13 – Бориспольского, восемь – Вышгородского, шесть – Макаровского, три – Фастовского района, два – Белой Церкви и по одному – Барышевского, Васильковского и Бородянского районов, а также пгт Ворзель. Установлено медицинское наблюдение за 511 контактными лицами.