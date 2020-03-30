В Украине зергистрированы 480 случаев COVID-19, в том числе 11 летальных - Минздрав

"Из них 11 летальных, шесть пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 62 новых случаев", - указывается в сообщении.
Всего с начала года Центр общественного здоровья получил 2 тыс. 264 сообщения о подозрении на инфицирование новой коронавирусной инфекцией.
Случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 23 случая;
Волынская обл. - 2 случая;
Днепропетровская обл. - 8 случаев;
Донецкая обл. - 6 случаев;
Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
Закарпатская обл. - 1 случай;
Запорожская обл. - 11 случаев;
Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
г. Киев - 102 случая;
Киевская обл. - 49 случаев (2 летальных)
Кировоградская обл. - 4 случая;
Львовская обл. - 6 случаев;
Луганская обл. - 2 случая;
Одесская обл. - 8 случаев;
Полтавская обл. - 1 случай;
Ровенская обл. - 11 случаев (2 летальных)
Сумская обл. - 9 случаев (1 летальный)
Тернопольская обл. - 60 случаев (1 летальный)
Харьковская обл. - 1 случай;
Херсонская обл. - 1 случай;
Хмельницкая обл. - 2 случая;
Черкасская обл. - 50 случаев;
Черновицкая обл. - 75 (1 летальный) случаев;
Черниговская обл. - 2 случая.
ЦОЗ также приводит распределение подтвержденных случаев по возрастным группам:
от 0 до 10 лет - 5%;
от 10 до 20 - 4%;
от 20 до 30 -11%;
от 30 до 40 - 21%;
от 40 до 50 - 20%;
от 50 до 60 - 23%;
от 60 до 70 - 12%;
от 70 до 80 лет - 3%.
Из 49 официально подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Киевской области по состоянию на утро 30 марта 17 приходятся на жителей Обуховского района, в их числе один ребенок, единственный заболевший в области.
Как сообщается на странице Киевской облгосадминистрации в Facebook, в Обухове, который является городом областного подчинения и не входит в состав Обуховского района, зарегистрировано два случая коронавирусной болезни, столько же – в Ирпене.
Еще девять зарегистрированных случаев приходится на Киево-Святошинский район, который, как и Обуховский, непосредственно граничит с Киевом, четыре – на Борисполь и по три – на Бровары (непосредственно граничит с Киевом) и Белую Церковь (крупнейший город Киевской области).
По одному случаю заболевания COVID-19 зарегистрировано в Бориспольском, Васильковском, Белоцерковском, Броварском, Ставищенском и Макаровском районах, в Буче областного подчинения, а также в пгт Гостомель и Ворзель Ирпенского горсовета.
Из этого общего числа случаев два – летальные: умерли 49-летний житель Макаровского района и 47-летний житель Белой Церкви.
На стационарное лечение, по данным ОГА, направлены 20 чел., на амбулаторном лечении (самоизоляции) оставлены 29.
Подозрение на коронавирус имеет 31 житель Обуховского района, 30 - Киево-Святошинского, 28 - Ирпеня, 23 – Броварского района, 13 – Бориспольского, восемь – Вышгородского, шесть – Макаровского, три – Фастовского района, два – Белой Церкви и по одному – Барышевского, Васильковского и Бородянского районов, а также пгт Ворзель. Установлено медицинское наблюдение за 511 контактными лицами.