Google запускает украиноязычный учебный проект «Навчайте з дому»

Google запускает на украинском языке сайт "Навчайте з дому" – центр информации, подсказок, тренингов и инструментов с ресурса Google for Education.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, ресурс назначен помочь учителям продолжать преподавать, даже если они не находятся физически в классе.

Сайт, в частности, дает советы, как начать дистанционное обучение: как преподавать в Интернете, как преподавать дистанционно без видеоконференций, как сделать уроки доступными для всех учеников, как привлекать учеников к активной работе при дистанционном обучении, как сотрудничать с другими преподавателями.

"Этот ресурс будет продолжать развиваться. Мы построили его при поддержке и сотрудничестве с Институтом информационных технологий в образовании ЮНЕСКО, который также сотрудничает с другими партнерами в области образования в ответ на эту чрезвычайную ситуацию. Поскольку мы продолжаем получать отзывы от преподавателей и партнеров о том, что лучше всего помогает, мы будем продолжать улучшать и совершенствовать этот ресурс", - говорится в сообщении.