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Кабмин на время карантина увеличил допустимое число пассажиров в общественном транспорте
15:39 26.03.2020 |
Кабинет министров изменил правила перевозки в общественном транспорте на время карантина, разрешив перевозить половину от установленного числа мест для сидения, тогда как ранее существовало ограничение в десять пассажиров.
Соответствующее постановление, принятое на вчерашнем заседании Кабмина, опубликовано на правительственном портале.
"Количество пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах, при условии перевозки людей в средствах индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий", - сказано в тексте постановления.
Как сообщал УНИАН, 25 марта Кабинет министров принял решение о продлении карантина до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
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