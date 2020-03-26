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В Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19 - Минздрав
11:47 26.03.2020 |
По состоянию на 10:00 четверга, 26 марта, в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них пять летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы, сообщает Минздрав со ссылкой на данные Центра общественного здоровья МОЗ.
"За сутки было зафиксировано 43 новых случаев", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Минздрава в соцсети "Фейсбук".
Согласно информации, к настоящему времени коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область - 1 случай;
- Волынская область - 2 случая;
- Днепропетровская область - 2 случая;
- Донецкая область - 1 случай;
- Запорожская область - 7 случаев;
- Житомирская область - 2 случая (1 летальный);
- Ивано-Франковская область - 16 случаев (2 летальных);
- Киев - 34 случая;
- Киевская область - 24 случая;
- Львовская область - 2 случая;
- Луганская область - 1;
- Одесская область - 4;
- Тернопольская область - 15 (1 летальный) случаев;
- Херсонская область - 1 случай;
- Черновицкая область - 42 (1 летальный) случая;
- Черкасская область - 2 случая.
"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 марта 2020 года в Центр поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19. В целом с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19", - проинформировали в Минздраве.
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