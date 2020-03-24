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Восемь человек уже выздоровели в Украине от коронавируса
08:07 23.03.2020 |
Большинство людей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19, переносят его, как обычную ОРВИ, и по состоянию на день воскресенья в Украине от коронавируса выздоровели уже 8 человек, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава страны.
"От COVID-19 в Украине выздоровели уже 8 человек", - говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ Минзрдава Украины.
В этом контексте в Цетре отмечают, что еженедельно в Украине регистрируется более 200 тыс. случаев ОРВИ и гриппа.
"Поэтому, если вы чувствуете симптомы респираторной инфекции, вероятность того, что у вас обычная ОРВИ, значительно выше", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, по состоянию на 21:00 субботы, 21 марта, в Украине подтверждены 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
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