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Украина закрыла пропускные пункты через линию разграничения на Донбассе
08:04 23.03.2020 |
С 00:00 воскресенья, 22 марта, прекращен пропуск через линию разграничения с оккупированными территориями лиц и транспортных средств с целью недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Администрация Государственной пограничной службы, передает БизнесЦензор.
В ведомстве уточнили, что пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленному порядку.
"В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения. Просим учесть данную информацию при планировании своих поездок", - отмечается в сообщении.
По данным Госпограничной службы, за минувшие сутки 21 марта через КПВВ последовало 257 человек и 36 транспортных средств:
* "Майорское" - 59 человек и 16 транспортных средств;
* "Марьинка" - 35 человек и 11 транспортных средств;
* "Новотроицкое" - 12 человек и 9 транспортных средств;
* "Станица Луганская" - 151 человек.
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