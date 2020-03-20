Во избежание скопления людей на вокзалах: срок возврата билетов продлили до 90 и 180 суток

Акционерная компания "Укрзализныця" во избежание скопления людей у железнодорожных касс продлила срок возврата билетов на отмененные рейсы поездов из-за введения карантина в рамках мер, направленных на противодействие распространению в стране коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Возврат проездных документов, оформленных через кассы "Укрзализныци" во внутреннем и международном сообщении, для выезда в период с 18 марта 2020 года до даты возобновления курсирования поездов и возврат средств в полном объеме за приобретенные в кассах билеты будет осуществляться после окончания карантинных мероприятий в течение 90 суток для внутреннего сообщения и 180 суток для международного", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что обращение пассажиров в билетные кассы для проставления отметок на проездных документах (погашение билета), не является обязательным, так как основанием для возврата средств будет оригинал проездного документа как с отметкой, так и без отметки.

В то же время, приобретенные через интернет билеты возвращаются по действующей процедуре через онлайн-сервисы.

"В случае, если средства будут возвращены за вычетом комиссии, ее размер будет также автоматически возвращен пассажиру на карту отдельным платежом", - подчеркнули в компании.

Кроме того, "Укрзализныця" принимает все возможные усилия для обеспечения возврата средств пассажирам за неиспользованные билеты на поезда пригородного сообщения, стоимость которых также возмещается в полном объеме.

Средства за неиспользованные полностью или частично использованные абонементные билеты можно вернуть в течение месяца с даты запланированного проезда в пригородных поездах.

По информации пресс-службы, возврат билета осуществляется на основании заявления пассажира по ручной технологии, где указывается ФИО, полный адрес, контактный телефон, если абонементный билет льготный (именной, студенческий и т.п.) с указанием соответствующего документа.

Также в пресс-службе напомнили, что с 12:00 18 марта введено ограничение на посещение железнодорожных вокзалов - они закрыты для посетителей, работают только ж/д кассы возвращения билетов. На вокзалы одновременно запускается не более 10 человек.

Как сообщал УНИАН, пассажиры в период с 11 по 18 марта вернули 518 тысяч билетов на отмененные рейсы поездов из-за введения карантина в рамках мер, направленных на противодействие распространению в стране коронавируса, на общую сумму 144 млн грн.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, а также запрет массовых собраний более 200 человек, который касается и спортивных, и культурных мероприятий.

18 марта в 12.00 в Украине в рамках мер по противодействию распространения коронавируса в стране прекратилось осуществление всех железнодорожных, авиационных и автобусных междугородних и межобластных пассажирских перевозок.