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Полиция будет контролировать общественный транспорт в рамках карантина
11:53 17.03.2020 |
Сотрудники полиции возьмут на контроль выполнение одобренных ограничений по общественному транспорту, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД Украины сообщает БизнесЦензор.
"Самое главное - это остановить распространение вируса. Наиболее опасным местом для заражения является общественный транспорт. Поэтому было принято тяжелое решение, но мы делаем это для того, чтобы остановить эпидемию", - сказал Геращенко.
По его словам, контролировать все транспортные ограничения будет полиция.
"У нас есть для этого все рычаги. Мы предупреждаем всех владельцев пассажирских перевозок, они обязаны работать по закону", - сказал замминистра.
Он также добавил, что надеется, что все граждане в государстве будут прислушиваться и останутся на самоизоляции.
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