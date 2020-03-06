В этом году планируют завершить строительство первой бетонной дороги в Украине

По словам главы "Укравтодора", реализация проекта строительства первой бетонной дороги в Украине на участке Днепр - Решетиловка позволит сократить время на преодоление маршрута из Днепра в Киев почти на два часа.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») намерено до конца текущего года завершить строительство первой бетонной дороги в Украине на участке Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, пролегающей по территории Днепропетровской и Полтавской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укравтодора» со ссылкой на результаты инспектирования дороги главой госагентства Александром Кубраковым совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках рабочей поездки в Полтавскую область.

«Мы договорились, что в 2020 году мы эту историю закончим. Вся дорога - это не только Полтавская область. Дорогу нужно завершить. Это - амбициозный план», - цитирует пресс-служба Зеленского.

Согласно сообщению, всего в рамках дорожной стратегии на 2020 год в Полтавской области планируется выполнить ремонтно-строительных работ на 13 млрд грн, большая часть из которых будет направлена на дорогу Днепр - Решетиловка.

«Реализация проекта возможна благодаря привлечению «Укравтодором» средств под государственные гарантии и направлению на развитие дорог части средств, которые Украина получила по решению Стокгольмского арбитража», - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, протяженность новой дороги в пределах Полтавской области составит 79,4 км, а Днепропетровской области - 59 км. За предыдущий период были построены 27,4 км, однако они еще не введены в эксплуатацию.

Кроме того, в Полтавской области строятся 4 моста, 8 путепроводов, 14 пешеходных переходов и 3 обхода населенных пунктов.

«Дорога Днепр - Решетиловка, фактически, станет первым настоящим украинским хайвеем. Это первое строительство новой дороги такого уровня за все время независимости Украины. Мы сократим время на преодоление маршрута из Днепра в Киев почти на два часа. Речь идет о новом качестве дорог, новых стандартах безопасности и комфорта движения», - цитирует пресс-служба Кубракова.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2019 года «Укравтодор» открыл движение по 1,7 км по правому проезду автодороги Н-31 Днепр - Решетиловка.