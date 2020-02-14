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В Украине запустили электронный сервис, который платит кэшбек за безопасное вождение
Стартап Штрафы UA при содействии Министерства инфраструктуры разработал приложение «Безопасное вождение», призванное снизить количество аварий на дорогах в Украине путем стимулирования водителей не нарушать правила дорожного движения за счет получения ими вознаграждения за безопасное вождение.
Как сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на главу министерства Владислава Криклия, за ответственное поведение на дороге водитель получает награду - до 18% кешбэка от суммы страхования.
«За безопасное вождение можно получить кешбэк. При содействии Министерства инфраструктуры в Украине создан первый электронный сервис, который платит деньги за безопасное вождение. Стартап Штрафы UA разработал приложение, которое должно снизить количество аварий на дорогах. Система позволяет оценить вождение конкретного водителя и мотивировать его не нарушать», - цитирует Криклия пресс-служба министерства.
При этом скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасности стиля вождения.
По информации пресс-службы, сервис «Безопасное вождение» был запущен 10 января и за месяц уже получил более 10 тыс. пользователей.
Сообщается, что первый рейтинг своего управления автотранспортным средством пользователь увидит в приложении после выполнения 10 поездок.
"Вместе с рейтингом водителю будет предложена сумма кешбэка. Стартап также разработал виджет для городов. Он позволяет водителям, которые направляются в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в новой местности. Сейчас приложение работает для IOS платформы, также разработчики планируют запуск для Android. В ближайшее время в приложении планируется расширение возможностей вознаграждения за ответственное вождение. Сейчас команда активно работает над формированием сообщества безопасного вождения», - подчеркнул министр.
Как сообщал УНИАН, в марте 2019 года общественная организация, реализующая национальную программу по предупреждению дорожно-транспортного травматизма детей и молодежи Traffic Challenge, запустила всеукраинский проект по борьбе с местами скопления ДТП и противодействию ДТП с участием детей и молодежи - «100 пунктов безопасности».
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