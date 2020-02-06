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В Кабмине считают идею продажи SIM-карт по паспорту пока не своевременной
17:50 06.02.2020 |
Идея предоставлять услуги мобильной связи на основе заключения договора по паспорту пока не своевременна. Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.
Как отметил Дубилет, это дополнительная регуляция и дополнительная нагрузка как для граждан, так и для бизнеса.
По его словам, "сейчас фокус должен быть в том, чтобы, как можно больше дерегулировать всего, а потом уже закручивать гайки, если это будет нужно", - сказал он и отметил, что пока такое нововведение "не своевременно".
Как сообщало РБК-Украина, группа народных депутатов из фракции партии "Слуга народа" предложила обязать операторов мобильной связи собирать личные данные своих абонентов. Проект закона "Об электронных коммуникациях" №1083 был зарегистрирован в Верховной раде в конце августа 2019 года, однако в начале сентября отозван.
По данным опроса Центра Разумкова, 45,7% респондентов заявили о негативном отношении к предложению обязать операторов предоставлять услуги мобильной связи на основе заключения договора по паспорту и с предоставлением абонентом личных данных, поддержали идею 32% украинцев.
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