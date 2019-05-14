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На дорогах Украины стало еще больше радаров TruCAM
15:21 13.05.2019 |
С сегодняшнего дня, 13 мая, на украинских дорогах будут работать 100 радаров TruCAM. Об этом заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
"К тем 75, которые уже работают, добавляем еще 25 - на участках с повышенной аварийностью, причиной которой является преимущественно именно превышение разрешенной скорости", - подчеркнул он.
Пресс-служба МВД опубликовала карту размещения радаров:
По словам Билошицкого, цель патрульной полиции - не привлечь к ответственности, а предупредить правонарушение и снизить скорость.
"Для тех, кому такого настойчивого предупреждения оказывается недостаточно, конечно, грозит ответственность - штраф 255 гривень (превышение более 20 км/ч) или 510 гривень (превышение более 50 км/ч)", - говорится в сообщении МВД.
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